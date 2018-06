DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.33 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.765,60 +0,48% +1,88% Euro-Stoxx-50 3.427,08 +0,69% -2,19% Stoxx-50 3.058,24 +0,76% -3,76% DAX 12.559,74 +0,38% -2,77% FTSE 7.611,96 +0,73% -0,07% CAC 5.355,14 +0,74% +0,80% Nikkei-225 22.516,83 -0,78% -1,09% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,93 -29

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,22 65,54 +1,0% 0,68 +11,4% Brent/ICE 73,83 73,05 +1,1% 0,78 +13,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.268,74 1.267,02 +0,1% +1,72 -2,6% Silber (Spot) 16,42 16,32 +0,6% +0,10 -3,0% Platin (Spot) 866,55 863,50 +0,4% +3,05 -6,8% Kupfer-Future 3,04 3,02 +0,5% +0,01 -8,8%

Am Ölmarkt sind die Blicke auf das Opec-Treffen gerichtet. Dort sollen auf Initiative Saudi-Arabiens und Russlands höhere Förderquoten beschlossen werden. Ob es dazu kommt, ist derweil ungewiss, vor allem der Iran scheint gegen einen solchen Schritt zu sein. Der Goldpreis zeigt sich wenig verändert.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach acht Tagesverlusten in Folge für den Dow-Jones-Index sieht es zum Wochenausklang nach einer Erholung an der Wall Street aus. Übergeordnet bleibt der Handelsstreit der USA mit China und der EU das dominierende Thema, doch aktuell neue Entwicklungen gibt es nicht. Am Freitag treten allerdings die von der EU verhängten Strafzölle auf Importe aus den USA in Kraft - eine Antwort des Weißen Hauses hierzu steht noch aus. Die Erhebung von Einfuhrzöllen auf Autos lässt US-Präsident Donald Trump jedoch bereits prüfen. Bei den Investoren besteht allerdings weiter die Sorge, dass die Handelsstreitigkeiten negative Auswirkungen auf die globale Konjunkturentwicklung haben könnten. Zumal viele Analysten davon ausgehen, dass die USA den konjunkturellen Höhepunkt bereits überschritten haben. Dass die US-Großbanken den jüngsten Stresstest nach Angaben der Federal Reserve trotz verschärfter Bedingungen sicher bestanden haben, gibt den entsprechenden Aktien keinen Auftrieb. Wie es bei der Veröffentlichung des Ergebnisses weiter hieß, war der Sicherheitsabstand zu den Vorgaben nicht mehr ganz so groß wie beim weniger scharfen Test 2017. Laut Fed bestanden zwei US-Großbanken den Test mit Hinblick auf eine ergänzende Richtgröße, die ungewichtete Eigenkapitalquote, nur knapp: Goldman Sachs und Morgan Stanley. Deren Aktien verloren nachbörslich 0,4 Prozent bzw. 0,9 Prozent. Die Titel werden vor der Startglocke noch nicht gehandelt. In einem zweiten Schritt, will die US-Notenbank am Donnerstag nächster Woche dann mitteilen, ob die Banken Mittel für die Auszahlung von Dividenden oder Aktienrückkäufe einsetzen dürfen. Im vergangenen Jahr war das allen beteiligten Instituten erlaubt worden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-BE 15:00 Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: 0,0 Punkte zuvor: +0,2 Punkte -US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 zuvor: 56,4 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 zuvor: 56,8

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem Rücksetzer am Vortag erholen sich die Aktienmärkte in Europa zum Wochenausklang etwas. Allerdings ist eine gewisse Zurückhaltung zu erkennen. In vielen Fällen nutzen Anleger steigende Kurse dazu, ihre Positionen zu verkaufen, um Risiken herunterzufahren. Denn mit Blick auf die sich weiter zuspitzenden Handelsstreitigkeiten ist die vorherrschende Meinung, dass man in den kommenden Wochen und Monaten noch billiger am Aktienmarkt einsteigen kann. Gerade erst sind die von der EU beschlossenen Zölle auf US-Importe in Kraft getreten. Es ist nicht auszuschließen, dass US-Präsident Donald Trump darauf wieder reagieren wird. Die Erhebung von Einfuhrzöllen auf Autos lässt er bekanntlich bereits prüfen. Vor allem die Aktien von Automobilherstellern und anderen stark vom internationalen Handel abhängigen Unternehmen dürften mit Blick auf die protektionistische Handelspolitik von US-Präsident Trump und deren Auswirkung auf ihre Gewinnentwicklung weiter gemieden werden. Daimler, BMW, Continental und VW handeln entweder im Minus oder halten sich gerade so auf dem erniedrigten Vortagesniveau. An der Athener Börse habe die Aktienkurse zunächst mit deutlichen Aufschlägen auf die bevorstehende Entlassung Griechenlands aus dem Rettungsprogramm für das hochverschuldete Land reagiert, mittlerweile bröckeln die Gewinne aber. Positiv wird an der Börse gewertet, dass der US-Tochter der Deutschen Bank von der US-Notenbank eine überdurchschnittliche Eigenkapitalausstattung bescheinigt wurde. Die Aktie gehört mit einem Plus von 1,7 Prozent zu den größten Gewinnern im DAX.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.00 Uhr Do, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1639 +0,26% 1,1632 1,1606 -3,1% EUR/JPY 128,22 +0,50% 127,93 127,70 -5,2% EUR/CHF 1,1522 +0,11% 1,1517 1,1510 -1,6% EUR/GBP 0,8758 -0,06% 0,8763 1,1421 -1,5% USD/JPY 110,17 +0,25% 109,98 110,03 -2,2% GBP/USD 1,3290 +0,34% 1,3274 1,3256 -1,7% Bitcoin BTC/USD 6.356,64 -5,5% 6.671,18 6.721,82 -53,5%

Der Euro setzt seine Aufwärtsbewegung zum Dollar vom Vortag fort, diesmal aber mehr aus eigener Kraft als aus einer Dollarschwäche heraus. Die am Freitagvormittag gemeldeten Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone sind besser ausgefallen als erwartet - zumindest der Sammelindex und der Index der Dienstleister.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Vor dem Hintergrund des weiter schwelenden Handelskonflikts vor allem zwischen den USA und China haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zum Wochenausklang ohne einheitliche Richtung gezeigt. Nachdem das Thema zuletzt etwas in den Hintergrund gerückt war, kochte es nun wieder hoch - auch weil in der Nacht Strafzölle der EU auf Importe aus den USA wirksam wurden. Im späten Geschäft legten die Kurse an den meisten Plätzen aber dennoch etwas zu. An den Börsen in Schanghai und Hongkong zogen die Indizes etwas an. In Schanghai sprachen Teilnehmer nach dem bislang schwachen Wochenverlauf von einer Gegenbewegung. Gestützt wurde die Stimmung davon, dass sich das Gewinnwachstum bei den staatlich kontrollierten Unternehmen im Mai auf 21 Prozent beschleunigt hat, verglichen mit 18 Prozent in den ersten vier Monaten des Jahres. Das Gewinnwachstum werde helfen, weiter Schulden abzubauen, kommentierte das Finanzministerium. Die Verringerung der Schulden im Unternehmenssektor gilt als eines der wirtschaftspolitischen Ziele, die sich Peking auf die Fahnen geschrieben hat. Autoaktien gehörten in Japan zu den größeren Verlierern. Während der Woche hatte Daimler als Folge der von den USA und China gegenseitig verhängten Strafzölle eine Gewinnwarnung ausgegeben, worauf Autoaktien am Donnerstag in Europa unter Druck geraten waren.

CREDIT

Die deutlich gestiegene Risikoversion der Anleger sorgt für deutlich höhere Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt. Dabei ist zu erkennen, dass die Investoren innerhalb der Assetklasse ihr Risiko minimieren und in "bessere Namen" wechseln. Dieser Trend dürfte nach Einschätzung aus dem Handel auch in der kommenden Woche andauern.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Allianz investiert in JV für Studentenwohnungen in London

Die Allianz investiert über ein Joint Venture im britischen Markt für Studentenwohnungen und verstärkt so über ihre Immobilientochter Allianz Real Estate ihre Präsenz in Großbritannien. Das Investitionsvolumen der Transaktion beläuft sich auf 350 Millionen britische Pfund, mit Hilfe derer Chapter, eine Marke für hochwertige Studentenwohnungen in London, weiter ausgebaut werden soll, teilte Europas größter Versicherungskonzern mit.

Delivery Hero verkauft Geschäft in der Schweiz

Die Delivery Hero Group hat ihr Schweizer Geschäft unter der Marke Foodarena verkauft. Erwerber ist das Unternehmen Takeaway.com, wie der Betreiber einer Plattform für Essensbestellungen mitteilte. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Delivery Hero begründete den Verkauf damit, sich auf Märkte zu konzentrieren, in denen das Unternehmen klare Führungspositionen und längerfristige Wachstumschancen hat.

Hornbach bestätigt trotz schwachem Jahresauftakt Prognose

Die Hornbach-Gruppe hat ihre Jahresprognose trotz eines Gewinnrückgangs im ersten Geschäftsquartal 2018/19 bestätigt. Die schwache Frühjahrssaison sei witterungsbedingt und der Rückstand dürfte in den Folgequartalen aufgeholt werden, teilte die im SDAX notierte Hornbach Holding AG & Co KGaA mit. Der Umsatz des Baumarkt- und Baustoffkonzerns stieg in den drei Monaten per Ende Mai um 2,7 Prozent auf 1,23 Milliarden Euro und wuchs damit deutlich langsamer als im Vorjahreszeitraum mit gut 7 Prozent.

Ratingagentur Scope peilt Börsengang für 2019 an - Magazin



June 22, 2018

Die Berliner Ratingagentur Scope soll einem Magazinbericht zufolge noch 2019 an die Börse gehen. Damit wolle sich Scope Ratings frisches Geld für die europäische Expansion beschaffen, sagten mit den Plänen vertraute Personen dem Manager Magazin. Derzeit laufe eine Kapitalerhöhung unter Alteignern, deren Erlös die Finanzierung bis zur Erst-Emission sichern solle.

Moody's hebt Arcelormittal-Ratings auf Baa3; Ausblick stabil

Die Ratingagentur Moody's hat ihr Langfristrating für den Stahlkonzern Arcelormittal auf Baa3 von zuvor Ba1 angehoben. Der Ausblick ist stabil. Damit bewertet Moody's Investors Service die Bonität des Stahlkonzerns nicht mehr als spekulativ, sondern als Investmentklasse. Darin spiegele sich die Erwartung wider, dass Arcelormittal den Verschuldungsgrad angesichts besserer Gewinne und eines besseren operativen Cashflows weiter reduzieren und sein gestärktes Finanzprofil durch umsichtiges Management künftiger Investitionen und Fusionen beibehalten werde.

YouTube will neue kostenpflichtige Mitgliedschaften einführen

Zur Stärkung der Schöpfer von Videoinhalten will das Portal YouTube neue kostenpflichtige Mitgliedschaften einführen. Derzeit komme der Großteil des Geldes aus Werbeeinnahmen und das werde auch das Hauptaugenmerk bleiben, sagte der YouTube-Produktverantwortliche Neal Mohan.

