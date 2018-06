Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das dominierende Thema am Euro-Rentenmarkt im Mai war die schwierige Regierungsbildung in Italien, so die Experten von Union Investment.Je länger die Sondierungsgespräche angedauert hätten, desto wahrscheinlicher sei eine Regierungskoalition der eurokritischen Parteien geworden. Die Notierungen italienischer Anleihen hätten stark nachgegeben und der Risikoaufschlag zehnjähriger Papiere gegenüber den als sicher geltenden Bundesanleihen sei deutlich in die Höhe geschossen. Erst am letzten Handelstag sei es zu einer Einigung gekommen, was für etwas Entspannung gesorgt habe. Die dadurch vorherrschende Risikoaversion der Marktakteure habe auch bei Staatsanleihen aus anderen Peripherieländern für fallende Kurse gesorgt. Peripherieanleihen hätten daher im Mai 4,4 Prozent an Wert verloren, während Kernanleihen stark gefragt gewesen seien und deshalb sogar 1,1 Prozent zugelegt hätten. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index habe das für europäische Staatsanleihen ein Minus von 1,3 Prozent bedeutet. ...

