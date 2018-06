Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Renditen von Bundesanleihen waren in den letzten Wochen erheblichen Schwankungen unterworfen, so Ulf Krauss von der Helaba.Zum Höhepunkt der Unsicherheit um Italien sei die Rendite 10-jähriger Bunds vorübergehend unter die Marke von 0,2% gesunken. Mit der einsetzenden Beruhigung sei sie zeitweilig in den Bereich um einen halben Prozentpunkt geklettert. Nachdem der EZB-Rat aber die Zinswende aus dem ersten Halbjahr 2019 verbannt habe, seien die Renditen erneut auf Talfahrt gegangen, zuletzt auch unterstützt von taumelnden Aktienmärkten sowie neuen politischen Irritationen aus Italien. Die EZB habe vermutlich mit ihrer relativ deutlichen Terminansage ein beruhigendes Gegengewicht zur Beendigung des Kaufprogramms schaffen wollen. Dass sie damit aber über das Ziel hinausgeschossen sei, habe nicht nur der kurzzeitige DAX-Anstieg um über 200 Punkte signalisiert, sondern ebenfalls der spürbare Rückgang bei den Zinserhöhungserwartungen. Der 12M-Geldmarkt-Forward auf Sicht von einem Jahr sei auf ein Jahrestief gefallen. Möglicherweise habe diese Entwicklung den französischen Notenbankpräsidenten Villeroy de Galhau veranlasst, von der eingeschlagenen EZB-Linie abzuweichen und die Möglichkeit eines früheren Zinsschritts anzudeuten. ...

