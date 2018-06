Fundamental: Mit der Spekulation auf eine höhere Produktion in der Elfenbeinküste und Ghana geriet der Kakaopreis nach den jüngsten Gewinnen zuletzt wieder unter Druck. Ende Mai hatte die International Cocoa Organization (ICCO) ihre Schätzung angepasst und ging von einem geringeren Überschuss in dieser Saison 2017/18 aus. Ghana und die Elfenbeinküste, beide zusammen repräsentieren zirka 60 Prozent des globalen Angebots, wollen ab nächster Saison, die im Oktober startet, ihre Aktionen am Markt koordinieren, um die starken Preisschwankungen der letzten Jahre zu verringern.

Technisch: Nachdem der Kakaopreis vom Hoch um 2950 US-Dollar bis in den Bereich um 2300 US-Dollar abgestürzt war, was unserer ersten Short-Idee einen Gewinn im hohen zweistelligen ...

