22.06.2018 Die österreichische CLEEN ENERGY AG hielt ihre ordentliche Hauptversammlung am Mittwoch, den 30. Mai 2018 im Cafe Maskaron in Eisenstadt (Burgenland) ab. Die Vorstandsmitglieder Lukas Scherzenlehner und Robert Kögl, berichteten vor den Aktionären und Teilnehmern über die finanzielle Situation des Unternehmens Vor Kurzem wurde dem aufstrebenden Unternehmen CLEEN Energy ein Kredit der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH, der AWS, gewährt. "Wir erhalten frisches Kapital vom Bund, das uns eine Liquidität in der Höhe von insgesamt 1,2 Millionen Euro sichert. Dies zeigt, dass unsere innovativen LED-Technologien Produkte unterstützt werden und wir damit am für den Zukunftsmarkt gut aufgestellt sind", sagt Vorstandsmitglied Lukas Scherzenlehner...

