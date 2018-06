Wie die internationalen Investoren die deutsche politische Szene beurteilen, konnten Sie gestern an den Umsätzen ablesen. 5 Mrd. € im DAX enthalten etwa 2 Mrd. € nach üblicher Schätzung von ausländischen Adressen. Den Kranz dieser Investoren hatten wir kürzlich in der Actien-Börse Nr.24/18 dargelegt. (Die Actien-Börse können Nicht-Abonenten jederzeit unter www.boersenkiosk.de beziehen!)



Die Amerikaner traten im Wesentlichen auf dem bekannten Niveau auf der Stelle. Immerhin: Von 40 Mrd. $ im Nasdaq 100 entfielen gestern rd. 18 Mrd. $ auf die Techwerte und allein 5,8 Mrd. $ auf NETFLIX. Damit so viel, wie im ganzen DAX (umgerechnet).



Am Ende einer Regierungszeit ist es schwierig, über Hintergründe zu diskutieren. Einer der bekanntesten deutschen Ökonomen, Hans-Werner Sinn, ehemals ifo-Chef, erklärt Ihnen dies heute kurz und bündig in der FAZ, auf Seite 21. Bitte lesen! Der kluge Bundesbankchef Jens Weidmann hält sich mit jedem Kommentar zu dem kürzlichen deutsch-französischen Deal zurück. Das ist vielsagend genug. Zu Zeiten von Hans-Dietrich Genscher nannte man eine solche Politik der Deutschen auch Scheckbuch-Politik. Schlicht beschämend.



