Die IG BCE fordert eine Entgelterhöhung von sechs Prozent auf zwölf Monate. Darüber hinaus soll das Urlaubsgeld deutlich angehoben werden, was einer zusätzlichen Belastung von einem Prozent entspricht, so der Landesausschuss der Arbeitgeberverbände der Chemischen Industrie von NRW. "Die Forderungen von insgesamt sieben Prozent sind aufgrund der sich bereits abschwächenden wirtschaftlichen Dynamik überzogen. Wir haben in der Chemie- und Pharmaindustrie schon ein sehr hohes Lohnniveau für die Tarifbeschäftigten", warnt Ulrich Bormann, Verhandlungsführer der Chemiearbeitgeber Nordrhein. Zudem sieht er greifbare Risiken ...

