Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen haben sich lange Zeit dem Handelsstreit zwischen den USA und dem Rest der Welt verweigert. Das ist vorbei: Denn mit der Gewinnwarnung von Daimler kann er nicht länger ignoriert werden. Nicht nur ist ein Ende des Handelsstreits nicht in Sicht, er könnte sich in den kommenden Monaten noch ausweiten. Derweil dürfte das EU-Gipfeltreffen in der kommenden Woche einmal mehr unterstreichen, wie weit die Positionen in Europa auseinander liegen. Vor den Börsen liegen schwierige Wochen.

Der Gewinnwarnung von Daimler werden weitere folgen. Die vier DAX-Autowerte BMW, Continental, Daimler und VW sollen im Jahr 2018 rund 45 Prozent des gesamten DAX-Umsatzes, 34 Prozent des gesamten DAX-Nachsteuergewinns und 26 Prozent der gesamten DAX-Dividenden erwirtschaften, merkt die Commerzbank an. Die Zahlen verdeutlichen, was auf dem Spiel steht. Und die Probleme begrenzen sich nicht auf den Automobilsektor. Stark gefährdet sind etwa auch Chemie und Maschinenbau.

Laut Schätzungen der Societe Generale würde eine vollständige Umsetzung der bislang angekündigten Zoll-Maßnahmen, das Wachstum der chinesischen Wirtschaft um 1 Prozent drücken und 3 bis 4 Millionen Arbeitsplätze kosten. In den USA werde der negative Wachstumseffekt mit 0,1 bis 0,2 Prozent des BIP wesentlich geringer ausfallen, was nach Einschätzung der Analysten einer der Gründe für die Eskalationspolitik der USA sein dürfte.

Es droht eine Ausweitung des Handelskonflikts auf Europa

Zugleich warnen sie aber davor, dass die negativen Wachstumseffekte bei global agierenden Konzernen sehr viel größer als auf volkswirtschaftlicher Ebene ausfallen werden. Das sind schlechte Nachrichten für den stark exportlastigen DAX. Kaum ein Aktienmarkt hat von der Globalisierung der Weltwirtschaft in den vergangenen Jahren mehr profitiert als der deutsche. Bei Gewinnrevisionen könnte der rein bewertungstechnisch günstige DAX plötzlich sehr viel teurer werden.

Bislang beschränkt sich der Handelskonflikt vornehmlich auf die USA und China. Mit Europa haben die USA bislang nur Scharmützel ausgetragen. Sollte sich das ändern - und nichts deutet darauf hin, dass dies nicht der Fall sein wird - würde der Konflikt sehr viel dramatischere Züge annehmen. Das wäre besonders für Deutschland hart, dessen Handelsüberschuss mit den USA laut DZ Bank mit 50 Milliarden Euro 2017 so hoch wie mit keinem anderen Staat war.

Noch setzen die meisten Beobachter darauf, dass sich die Vernunft letztlich durchsetzen wird. Doch wird die Zahl derjenigen, die glauben, dass US-Präsident Donald Trump nur "blufft", stetig kleiner. Trump scheint tatsächlich davon überzeugt, dass er einen Handelskrieg "gewinnen" kann - eine absurde Annahme, geht es bei Handelskriegen doch nur darum, wer relativ betrachtet am wenigsten verliert. Bleibt einzig zu hoffen, dass die öffentliche Meinung in den USA kippt und Trump zum Einlenken zwingt.

Europa ist gespalten

Derweil ist mit positiven Nachrichten aus Europa nicht zu rechnen. Nicht nur wird die Flüchtlingskrise immer mehr zur existenziellen Bedrohung für die große Koalition in Berlin, sie spaltet Europa immer mehr. Bei der Reform der Währungsunion ist auf dem EU-Gipfel in der kommenden Woche ebenfalls kein Durchbruch zu erwarten. Deutschland und Frankreich haben sich zwar auf die Schaffung eines eigenen EU-Budgets geeinigt. Mehr als symbolischen Charakter hat dies allerdings nicht.

Die Niederlande und einige andere Länder haben bereits angekündigt, dass sie einer Vertiefung der Währungsunion nicht so einfach zustimmen werden. Laut der Commerzbank liegt das daran, dass diese Länder die Voraussetzungen hierfür noch nicht als erfüllt sehen, teils weil sie die Maßnahmen prinzipiell ablehnen. Darum dürfte am Ende nur beschlossen werden, dem Rettungsfonds ESM neue Aufgaben zuzuweisen. Eine von der EZB immer wieder geforderte europaweite Einlagensicherung ist weiter nicht in Sicht.

Nicht nur die politischen Entwicklungen sprechen gegen den DAX. Auch charttechnisch hat sich die Lage schwer eingetrübt. Nicht nur handelt der DAX wieder unter der 200-Tagelinie bei 12.784 Punkten. Er hat auch das Mai-Tief bei 12.548 Punkten verletzt. Sollte sich ein Bruch bestätigen, müssten die beiden jüngsten Kursspitzen bei 13.204/170 Punkten als klassisches Doppeltopp interpretiert werden. Dadurch ergäbe sich laut HSBC ein kalkulatorisches Abschlagpotenzial von gut 600 Punkten, also bis auf knapp 12.000 Punkte.

