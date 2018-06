Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Wirtschaft legt dank Servicesektor zu

Die deutsche Wirtschaft hat im Juni dank eines stärkeren Wachstums im Servicesektor etwas an Dynamik gewonnen. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 54,2 Zähler von 53,4 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung mitteilte. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

Wirtschaft der Eurozone legt im Juni überraschend zu

Das Wachstum in der Eurozone hat sich im Juni wider Erwarten beschleunigt. Ein Rückgang in der Industrie wurde von einem kräftigen Schub bei den Dienstleistern mehr als kompensiert. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich auf 54,8 Zähler von 54,1 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 53,7 Punkte vorhergesagt.

Banken zahlen aus erstem TLTRO2 vorfristig 11,0 Mrd Euro zurück

Die Banken des Euroraums haben der Europäischen Zentralbank (EZB) vorfristig 11,0 Milliarden Euro zurückgezahlt, die sie vor zwei Jahren im Rahmen des ersten langfristigen, zielgerichteten Refinanzierungsgeschäfts der zweiten Serie (TLTRO2) aufgenommen hatten. Nach Angaben der EZB machten 41 Institute von der Möglichkeit einer vorfristigen Rückzahlung Gebrauch. Der erste TLTRO2 hat ein Volumen von 399 Milliarden Euro und wird regulär im Juni 2020 fällig.

Saudi-Arabien und Iran bei Opec-Treffen um Entspannung bemüht

Die Opec-Minister haben ein Treffen begonnen, um festzustellen, inwieweit das Ölkartell bereit sein könnte, die Produktion zu steigern, nachdem Saudi-Arabien und der Iran bilateral versucht hatten, starke Differenzen auszuräumen. Das Treffen der Organisation der Erdöl exportierenden Länder (OPEC) begann mehr als eine Stunde später, nachdem sich der saudische Energieminister Khalid Al-Falih und sein iranischer Amtskollege Bijan Zanganeh zu bilateralen Gesprächen getroffen hatten.

Ifo: USA erneut mit Leistungsbilanzüberschuss gegenüber der EU

Die USA haben im ersten Quartal 2018 mit der EU erneut einen Überschuss in der Leistungsbilanz erwirtschaftet. Er beträgt 2,4 Milliarden Dollar, wie aus neuesten Zahlen der US-Statistiker vom Bureau of Economic Analysis hervorgeht, die das Ifo Institut analysiert hat. Damit seien die wirtschaftlichen Beziehungen der EU mit den USA sind "relativ ausgeglichen", sagte Ifo-Außenhandelsexperte Gabriel Felbermayr. Das sei schon seit etwa zehn Jahren so, mit einem leichten Vorteil für Amerika.

SPD bereitet sich auf Neuwahlen vor - Bericht

Die SPD trifft angesichts des harten Kampfes zwischen CDU und CSU einem Bericht zufolge bereits erste Vorbereitungen für eine mögliche Neuwahl. Wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtet, fanden in der SPD-Zentrale Ende vergangener und Anfang dieser Woche bereits drei interne Besprechungen unter Leitung des SPD-Generalsekretärs Lars Klingbeil statt, die sich um die Vorbereitung eines womöglich auf die Schnelle zu organisierenden Bundestagswahlkampfs drehten.

BDI fordert London zu klarem Brexit-Kurs auf

Zwei Jahre nach dem Brexit-Referendum befürchtet der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) einen ungeordneten Ausstieg Großbritanniens aus der EU mit erheblichen negativen Folgen für die Wirtschaft beiderseits des Ärmelkanals. "Die Gefahr ist groß, dass Brüssel und London am 29. März 2019 mit leeren Händen dastehen", erklärte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang am Freitag in Berlin mit Blick auf das Austrittsdatum.

Athener Börse feiert Entlassung Griechenlands aus Rettungsprogramm

Mit kräftigen Kursgewinnen reagieren die Aktienkurse an der Athener Börse auf die bevorstehende Entlassung Griechenlands aus dem Rettungsprogramm für das hochverschuldete Land. Der FTSE/ATHEX-Large-Cap-Index steigt im frühen Handel um 1,8 Prozent. In der Nacht zum Freitag haben sich die Finanzminister der Euroländer auf die Bedingungen für das Ende des dritten Hilfsprogramms geeinigt.

Bundesregierung sieht "gutes Signal für Griechenland und die Eurozone"

Die Bundesregierung hat den Abschluss des Rettungsprogramms für Griechenland als "gutes Signal" begrüßt und auf umfangreiche Reformen verwiesen, die das Land dafür ergriffen habe. Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer betonte in Berlin, die Eurogruppe habe sich in der Nacht auf das Ende des Programms und die weiteren Perspektiven danach geeinigt, und damit finde nach acht Jahren das letzte der in der Krise abgeschlossenen Hilfsprogramme sein Ende. "Das ist doch ein gutes Signal für Griechenland und die Eurozone", sagte Demmer.

Altmaier verspricht bessere Bedingungen für Investitionen in Glasfasernetze

Den wachsenden Zweifeln am raschen Ausbau der Glasfaserleitungen für schnelles Internet in Deutschland will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mit besseren Bedingungen für Investoren begegnen. "Unser Ziel ist, dass zukünftig mehr in Gigabitnetze investiert wird und das vor allem dort, wo heute noch Lücken sind", erklärte der CDU-Politiker vor Beginn eines Forum zur Thematik in seinem Hause.

Preisniveau in Deutschland 5 Prozent über EU-Durchschnitt

Verbraucher in Deutschland müssen tiefer in die Tasche greifen als die Menschen im EU-Durchschnitt - in den meisten direkten Nachbarstaaten liegen die Kosten für Konsumausgaben aber teils deutlich höher. Insgesamt lag das Preisniveau in der Bundesrepublik 2017 um 5 Prozent über dem Schnitt aller 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juni 53,1 (1. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juni PROGNOSE: 53,7

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Mai war 54,4

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Juni 56,4 (1. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Juni PROGNOSE: 54,1

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Mai war 54,3

Frankreich/Einkaufsmanager-Sammelindex Juni 55,6 (1. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanager-Sammelindex Mai war 54,2

