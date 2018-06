Dass die Aktie des Elektrofahrzeuge-Herstellers Tesla ebenso faszinierend wie spekulativ ist, weiß man ja. Es ist das spannende Wettrennen in Richtung Break Even, das Bemühen, schnell genug rentabel produzieren zu können um imstande zu sein, ohne neue Schulden auszukommen und den gewaltigen Schuldenberg abbauen zu können. Tesla (ISIN: US88160R1014) muss rasant wachsen, um die Gläubiger zu beruhigen, aber ohne dabei über seine eigenen Schnürsenkel zu stolpern. Das ist schon spannend und brisant genug. Aber seit CEO Elon Musk vorhergesagt hat, dass es gelingen wird, bis Ende Juni 5.000 des neuen "Model 3" pro Woche zu produzieren, ist diese Aktie nicht mehr spekulativ, sondern das Objekt einer Wette. Die einen setzen darauf, dass das gelingt und man damit belegen kann, dass die schwarzen Zahlen in unmittelbarer Reichweite sind. Die anderen halten dagegen.

