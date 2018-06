Wien (www.anleihencheck.de) - Die portugiesische Caixa Geral de Depositos (CGD) startete Montag mit ihrer Roadshow für eine Tier 2 Emission (EUR 500 Mio., 10NC5), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Emission sei die erste aus dem Financial Segment Portugals in diesem Jahr. Die Bank habe eine AT1 Anleihe (EUR 500 Mio.) mit dem bisher höchsten Kupon im EUR denominierten Credit-Markt von 10,75% gepreist. Portugiesische Banken würden noch immer teilweise vom Stigma des Hair-Cuts auf 5 Senior Anleihen im Jahr 2015 (Novo Banco) geplagt. Nachdem die Peripherie-Banken ebenso von den politischen Ereignissen in Italien betroffen gewesen seien und der Primärmarkt für nachrangige Emissionen quasi ausgetrocknet sei, könne das Pricing des Tier 2 Deals als Test für den Financial Primärmarkt gesehen werden. (News vom 21.06.2018) (22.06.2018/alc/n/a) ...

