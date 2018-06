Vorläufige PMIs aus der Eurozone und den USA werden veröffentlicht Daten aus Kanada könnten weitere Volatilität bei CAD-gebundenen Paaren verursachen OPEC wird Ihre Entscheidung heute bekannt geben

Am letzten Handelstag dieser Woche werden die vorläufigen PMIs aus der Eurozone veröffentlicht. Sobald diese am Morgen veröffentlicht werden, folgen die amerikanischen Pendants einige Stunden später. CAD-Händler werden zudem einige Zahlen aus der kanadischen Wirtschaft erhalten. Die CPI-Inflation für den Mai und die Einzelhandelsumsätze für den April werden veröffentlicht. Ölmarkt-Investoren sollten heute auf der Hut sein, da das OPEC-Meeting auf der Agenda steht. Die Veröffentlichung der Entscheidung wird am Nachmittag erwartet. 10:00 Uhr | Eurozone, Vorläufige PMIs (Juni): Wir können sagen, dass die europäische Wirtschaft in den letzten paar Jahren expandiert ist. Seit Mitte 2013 haben wir keine Herstellungs- und Dienstleistungs-PMIs gesehen, die unter 50 Punkten lag. Nichtsdestotrotz war ein Abfall seit Anfang 2018 erkennbar. Die EZB hat bekannt ...

