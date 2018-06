Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Die überraschende Regierungsübernahme durch eine Koalition aus 5-Sterne-Bewegung und Lega in Italien hat die Finanzmärkte im Mai in Ausnahmezustand versetzt, so die Experten von Carmignac Gestion. Nachdem bekannt geworden sei, dass die Koalition auch Pläne für einen Ausstieg aus dem Euro in der Schublade habe, sei eine politische Kettenreaktion entstanden, wie sie nur in Italien möglich sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...