Die Loxam Gruppe ("Loxam") übernimmt No.Ve. S.r.l. ("Nove"), ein italienisches Unternehmen für Arbeitsbühnenvermietungen, von Haulotte Group S.A. ("Haulotte"). Nove wurde 1998 gegründet und wird seit 2006 von Haulotte kontrolliert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Rom und beschäftigt 45 Mitarbeiter in 6 Niederlassungen in Italien.

Nach der Übernahme von Nacanco im vergangenen Jahr kann Loxam mit dieser Transaktion seine führende Position auf dem italienischen Markt der Arbeitsbühnenvermietung festigen.

Gérard Déprez, President von Loxam, führte aus: "Ich freue mich, das kompetente und erfahrene Nove-Team in der Loxam Gruppe begrüßen zu dürfen. Nove ist ein lang etablierter Player in Italien und verfügt über ein Maschinenprogramm, mit dem die Loxam Gruppe sehr vertraut ist, sodass wir unsere gemeinsamen Fachkenntnisse teilen können. Wir werden unsere Kräfte bündeln, um unseren Kunden den besten Service durch ein erweitertes Netzwerk zu bieten und eine Referenzfirma auf dem italienischen Maschinenvermietungsmarkt aufbauen."

"Der Verkauf von Nove entspricht den strategischen Zielen von Haulotte und ermöglicht es der Gruppe, sich auf ihr Kerngeschäft in Europa zu konzentrieren. Mit dieser Transaktion verstärkt Haulotte die seit mehreren Jahren bestehende enge Beziehung zu Loxam. Haulotte dankt den Mitarbeitern von Nove für die langjährige Zusammenarbeit und wünscht ihnen viel Erfolg mit Loxam", sagte Alexandre Saubot, Deputy CEO der Haulotte Group.

Über LOXAM

LOXAM ist mit rund 7.900 Mitarbeitern und einem ungeprüften konsolidierten Pro-forma-Umsatz von 1.435 Millionen Euro im Jahr 2017 der führende Baumaschinenvermieter Europas. Das Niederlassungsnetz von LOXAM mit mehr als 725 Standorten umspannt 13 europäische Länder (Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Irland, Belgien, die Schweiz, Spanien, Portugal, Luxemburg, die Niederlande, Dänemark, Norwegen und Italien) sowie Marokko im Nahen Osten und Brasilien.

Weiter Informationen: www.loxam.fr

Über HAULOTTE

Die Haulotte Group gehört zu den weltweit führenden Herstellern und Anbietern von Personen- und Materialhubmaschinen. Als europäischer Marktführer entwickelt, produziert und vertreibt die Gruppe ein breites Produktangebot mit Fokus auf Hubarbeitsbühnen. Die 1.500 Mitarbeiter werden von einem einzigen Ziel geleitet und motiviert: der Pflege eines kundenorientierten Ansatzes und der Partner mit einem Angebot von Geräten und Dienstleistungen vor Ort zu sein, die auf die spezifischen und unterschiedlichen Marktbedürfnisse zugeschnitten sind. Die Haulotte Group mit ihrer mehr als hundertjährigen Erfahrung ist seit dem 3. Dezember 1998 an der Pariser Börse notiert.

Weitere Informationen: www.haulotte.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180622005298/de/

