Gut gerüstet in die Ferien: MotorradreifenDirekt.de gibt Tipps zur Vorbereitung der nächsten Motorradtour.

Bei Touren ins Ausland gelten je nach Land oft abweichende Regelungen und Besonderheiten, die man unbedingt beachten sollte.

Mit dem umfassenden Sortiment an Motorradreifen und zubehör im Onlineshop steht einer unbeschwerten Reise nichts im Weg.

Tasche packen, Kofferraum zu und ab in die Ferien? Wer mit dem Motorrad in den Urlaub startet, muss bei den Reisevorbereitungen meist ein paar Dinge mehr bedenken. Die richtige Vorbereitung ist daher Pflicht. Damit einer unbeschwerten Reise nichts im Wege steht, hat MotorradreifenDirekt.de einige Tipps für die nächste Ausfahrt zusammengestellt.

Andere Länder, andere Sitten: Mit MotorradreifenDirekt.de startklar für den Motorradurlaub

Ob Wochenendtrip oder ausgedehntes Abenteuer: auf die passende Ausrüstung kommt es an. Funktionskleidung, Protektoren und Regenschutz sollten bei keiner längeren Ausfahrt fehlen. Das Tragen eines passenden Motorradhelms ist fast überall gesetzlich vorgeschrieben. Darüber hinaus gibt es beim Thema Motorradequipment und -zubehör jedoch je nach Reiseziel ganz unterschiedliche Regelungen und Vorschriften, mit denen man sich im Zuge der Reisevorbereitungen unbedingt vertraut machen sollte. In Frankreich etwa besteht für Motorradfahrer seit 2016 Handschuhpflicht. Wer ohne erwischt wird, zahlt Strafe. Ebenfalls vorgeschrieben ist das Mitführen einer Warnweste. Auch hier drohen sonst Geldbußen von bis zu 90 Euro. Biker, die in Österreich unterwegs sind, sind verpflichtet, einen Verbandskasten mitzuführen. Wichtig ist, dass sämtliches Equipment den im Zielland gültigen Regelungen entspricht so dürfen etwa in Italien nur Schutzhelme getragen werden, die nach ECE-Norm 22 gebaut wurden und entsprechend gekennzeichnet sind.

Ist die passende Ausrüstung zusammengestellt, sollte auch das Motorrad selbst vor der Tour noch einmal auf Herz und Nieren geprüft werden. Neben Motor, Kette und Bremsen sollten dabei vor allem die Reifen genau in Augenschein genommen werden. Haben diese noch ausreichend Profil für die Reise? Manche Straßenbeläge nutzen die Reifen stärker ab als andere - im Zweifelsfall vor der Reise neue aufziehen. Im umfassenden Sortiment von MotorradreifenDirekt.de finden Biker nahezu alle Motorradreifenmarken und -profile, passend für jeden Anspruch und jeden Stil. Ersatzteile und Zubehör wie Schläuche oder Motoröl sind ebenfalls im Onlineshop erhältlich. Damit steht der nächsten Tour nichts mehr im Weg.

Über MotorradreifenDirekt.de

Ob Chopper-, Sport-Touring- oder Rollerreifen: Motorradfahrer finden im Sortiment des renommierten Onlineshops alles, was das Bikerherz begehrt. Zubehörartikel wie Motorradschläuche oder Motoröl ergänzen das Zweirad-Sortiment der Delticom. Das Portfolio der Zweiradreifen-Spezialisten reicht von allen etablierten Motorradreifen Premiumherstellern wie Metzeler, Pirelli, Continental, Dunlop, Bridgestone oder Michelin über renommierte Qualitätsmarken wie Heidenau, Avon, Maxxis oder Mitas.

Onlineshop für Endverbraucher: www.motorradreifendirekt.de

(Österreich: www.motorradreifendirekt.at / Schweiz: www.motorradreifendirekt.ch)

Weitere Onlineshops in Europa: www.pneus-moto.fr (FR), www.motorbandenmarkt.nl (NL), www.moto-pneumatici.it (IT), www.neumaticosdemoto.es (ES), www.moto-tyres.co.uk (UK) und weitere.

Onlineshop für Fachhändler: www.motorradreifenonline.de

Über das Unternehmen: www.delti.com

