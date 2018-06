Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat für den Fall verschärfter Kontrollen an den deutschen Grenzen eine sofortige Reaktion Österreichs angekündigt. Kurz sagte zu "Bild" (Samstagausgabe): "Wir wären darauf vorbereitet und würden alles tun, was erforderlich ist, um unsere Grenzen zu schützen. Das würde die Grenzsicherung am Brenner bedeuten, aber auch an vielen anderen Orten."

Kurz sagte weiter: "Ich will aber mithelfen, dass es nicht so weit kommt. Wir müssen dafür sorgen, dass illegale Migranten es erst gar nicht mehr bis in die EU schaffen, denn dann brauchen wir auch keine innereuropäischen Grenzkontrollen." Der 63-Punkte-Plan von Seehofer beinhaltet den umstrittenen Punkt, Migranten an den deutschen Grenzen schärfer zu kontrollieren und bereits in anderen Ländern registrierte Asylbewerber abzuweisen.

Kurz betonte, dass der Plan von Seehofer für Kontrollen auch positive Konsequenzen haben könnte: "Ein kurzfristiges Intensivieren der Kontrollen an den EU-Grenzen kann einen Domino-Effekt auslösen, der illegale Migration abschreckt, weil man dann eben nicht einfach so weiter bis Deutschland, Österreich oder Schweden reisen kann. Mein vorderstes Ziel ist und bleibt aber die Sicherung der Außengrenzen. Daran werden wir während unserer EU-Ratspräsidentschaft mit Nachdruck arbeiten", sagte Kurz zu "Bild".