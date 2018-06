In Belgien hat sich das Geschäftsklima im Juni überraschend aufgehellt. Der Indikator sei im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 0,6 Zähler gestiegen, teilte die belgische Notenbank (BNB) am Freitag in Brüssel mit. Volkswirte hatten hingegen einen Rückgang auf null Punkte erwartet.

Damit machte der Indikator einen Teil seiner Verluste aus dem Vormonat wieder wett. Im Februar hatte das Geschäftsklima mit 1,9 Punkten den höchsten Stand seit April 2011 erreicht.

Wegen der engen wirtschaftlichen Verflechtung Belgiens mit den beiden größten Euro-Volkswirtschaften Deutschland und Frankreich gilt das Unternehmensvertrauen als Frühindikator für die gesamte Eurozone./jsl/bgf/she

