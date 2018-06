BERLIN (Dow Jones)--Im Streit um Grenzkontrollen und die Migrationspolitik hat sich Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hinter CSU-Chef Horst Seehofer gestellt. Gleichzeitig kritisierte der Regierungschef die Politik der offenen Grenzen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). "Die CSU hat mich 2015 und 2016 immer verteidigt, als wir auch aus Deutschland scharf angegriffen wurden für Positionen, die mittlerweile viele teilen", sagte Kurz der Bild-Zeitung.

Merkel und andere Politiker seien für die Spannungen in Europa wegen ihrer "falschen Politik" verantwortlich. "Angela Merkel hat so wie die meisten in Europa ihren Migrationskurs massiv verändert. Und das ist auch gut und war notwendig", ergänzte Kurz.

Kurz steht bereit für Grenzkontrollen

Sollte Deutschland die Grenzen, wie von Seehofer gewünscht, schließen, wird Österreich ihm zufolge sofort nachziehen. "Ein kurzfristiges Intensivieren der Kontrollen an den EU-Grenzen kann einen Domino-Effekt auslösen, der illegale Migration abschreckt", meinte der Kanzler der Alpenrepublik. Er wolle aber durch die massive Verstärkung des EU-Außengrenzschutzes erreichen, dass die Schlagbäume in Europa oben bleiben.

Der 31-Jährige Politiker gehört zu den prominenten Kritikern von Merkels Flüchtlingspolitik. Ab 1. Juli führt Österreich die Ratspräsidentschaft der EU-Staaten und will die Aufstockung der Grenzschutzagentur Frontex auf 10.000 Beamte erreichen.

Mini-Gipfel für angeschlagene Merkel

Am Sonntag wird das drängende Thema Migration bei einem informellen Treffen mehrerer EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel diskutiert. Die unter Druck stehende Merkel wird dabei versuchen, erste Pflöcke für die von ihr angestrebten zwischenstaatlichen Abmachungen zur Rücknahme von registrierten Flüchtlingen einzuschlagen. Italiens mächtiger Innenminister und Chef der rechtsgerichteten Lega Nord hat bereits ausgeschlossen, dass sein Land weitere Flüchtlinge aufnehmen wird.

Damit droht Merkels Plan zu scheitern und der vertagte Streit mit der CSU wieder an Schärfe zu gewinnen. Sollte Merkel in Europa nichts erreichen, will Seehofer Anfang Juli eigenmächtig die Grenzkontrollen anweisen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt schloss in einem Interview nicht aus, dass die Fraktionsgemeinschaft zwischen CDU und CSU am Krach über die Flüchtlingsfrage zerbrechen könnte.

Er habe beide Parteien immer als Schicksalsgemeinschaft beschrieben, sagte Dobrindt dem Spiegel. "Aber ob wir bei Haltung und Handlung jetzt eine gemeinsame Linie finden können, ist im Moment noch offen." Die Umsetzung des geltenden Rechts an der Grenze falle in die Verantwortung des Bundesinnenministers Seehofer.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2018 08:52 ET (12:52 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.