180 weiblichen Beschäftigte und Führungskräfte fordern in einem internen Brief, dass bei der Vergabe von Führungsjobs im Wirtschaftsministerium künftig mehr Frauen zum Zuge kommen. Der Anteil der Frauen in verantwortungsvollen und herausgehobenen Positionen habe bisher nicht zugenommen, kritisieren sie in dem Schreiben, über das "Zeit-Online" berichtet.

Das Bundeswirtschaftsministerium bestätigte, dass Altmaier den Brief am Mittwoch erhalten habe. "Ich habe mich über den Brief gefreut", sagte Altmaier "Zeit-Online". Die berufliche Gleichstellung von Frau und Mann sei ihm "schon lange ein Anliegen". Altmaier sagte, er habe bereits mehrere Frauen zu Referats- und Abteilungsleiterinnen bestellt und wolle weitere befördern.

"Es ist mein erklärtes Ziel, diesen Weg hin zu einem ausgewogenen Verhältnis von Frauen und Männern weiter zu beschreiten", sagte Altmaier. Er sehe sich dem Ziel des Koalitionsvertrages verpflichtet, "eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Leitungsfunktionen im öffentlichen Dienst" zu erreichen. Bislang ist dies im Wirtschaftsministerium nicht erreicht. Dort sind knapp 30 Prozent der Leitungspositionen mit Frauen und mehr als 70 Prozent mit Männern besetzt.