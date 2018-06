=== S A M S T A G, 23. Juni 2018 *** 10:00 AT/Opec und Nicht-Opec-Länder, Ministertreffen (13:00 PK), Wien 14:00 RU/Fußball-WM Gruppe G: Belgien - Tunesien, Moskau 17:00 RU/Fußball-WM Gruppe F: Südkorea - Mexiko, Rostow am Don 20:00 RU/Fußball-WM Gruppe F: Deutschland - Schweden, Sotschi S O N N T A G, 24. Juni 2018 12:30 CH/Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Jahresbericht, Basel 14:00 RU/Fußball-WM Gruppe G: England - Panama, Nischni Nowgorod *** 14:30 EU/Sondergipfel mehrerer EU-Staaten zu Migration und Asyl, Brüssel 17:00 RU/Fußball-WM Gruppe H: Japan - Senegal, Jekaterinburg 20:00 RU/Fußball-WM Gruppe H: Polen - Kolumbien, Kasan *** - TR/Vorgezogene Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei M O N T A G, 25. Juni 2018 01:50 JP/BoJ, Kurzfassung des Protokolls der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 14./15. Juni *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: 101,6 zuvor: 102,2 Lagebeurteilung PROGNOSE: 105,6 zuvor: 106,0 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 97,9 zuvor: 98,5 10:00 DE/Baader Bank AG, HV, München 10:00 DE/Tele Columbus AG, HV, Berlin 11:00 DE/Windeln.de SE, HV, München 11:30 DE/Regierungs PK, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai 15:00 DE/SPD-Generalsekretär Klingbeil, PK nach Vorstandssitzung, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Neubauverkäufe Mai PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -1,5% gg Vm 16:00 RU/Fußball-WM Gruppe A: Uruguay - Russland, Samara 16:00 RU/Fußball-WM Gruppe A: Saudi-Arabien - Ägypten, Wolgograd 17:30 DE/Wirtschaftsminister Altmaier, Statement nach Diskussion über Lausitzer Braunkohle, Spremberg 20:00 RU/Fußball-WM Gruppe B: Spanien - Marokko, Kaliningrad 20:00 RU/Fußball-WM Gruppe B: Iran - Portugal, Saransk ===

