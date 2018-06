Köln (ots) - Der Fußballreporter und Moderator Waldemar Hartmann nimmt Jogi Löw vor dem entscheidenden Spiel gegen Schweden in Schutz. In einem Interview mit Deutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" sagt Hartmann: "Es ist normal, dass Trainer an Schlüsselfiguren wie Özil und Müller festhalten. Die Mannschaft ist nicht zu alt." Für ihn zähle nicht jung und alt, sondern gut und schlecht. "Jetzt geht es um Jogis Ruf", ist Hartmann sicher. "Die Jungs wissen das und müssen das vom Kopf in die Füße bekommen."



Hartmann, der in der ARD mit "Waldis Club" Quotenrekorde feierte, bietet seinen Nachfolgern Jörg Thadeusz und Micky Beisenherz einen Deal an: "Wenn die Eier in der Hose haben, komme ich zur letzten Sendung und lege mich als Dackel Waldi ins Körbchen." "Aber bitte mit Hundefutter!", so Hartmann.



Seine Meinung zur ARD-Sendung "WM Kwartira": "Das spricht eher das 'heute-show'-Publikum an als die Südkurve."



Im Podcast äußert sich Hartmann auch zu seinem Aus im Ersten: "Ich bin quasi der Mats Hummels der ARD, denn ich stehe bei denen auf dem Index, weil ich einen anständigen Vertrag wollte und Klartext gesprochen habe."



Auch zu seinem Patzer als Telefonjoker in Günther Jauchs RTL-Show "Wer wird Millionär?" äußert sich Hartmann: "Ich war bei einem Sommerfest, als der Anruf kam, und nicht gerade 'högschd angestrengt', wie Jogi sagen würde." Als Nürnberger müsse man die Erfolge von Fürth nicht kennen. Die richtige Antwort Bonn habe er ja gewusst.



Trotzdem: "Meine Weltkarriere als Telefonjoker der Herzen ist nun vorbei", ist Hartmann überzeugt.



Das vollständige Gespräch hören Sie in Deutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" auf www.spreeradio.de, www.fragenwirdoch.de sowie über iTunes, Spotify und SoundCloud.



OTS: MAASS-GENAU - Das Medienbüro newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122267 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122267.rss2



Pressekontakt: MAASS-GENAU - Das Medienbüro. Jochen Maass. Tel. 0221 80015946. eMail: jochen.maass@maassgenau.de