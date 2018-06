von Floriana Hofmann, Euro am Sonntag Anpiff. Thomas Müller, Timo Werner & Co gegen die Mannschaft aus Mexiko. Millionen Deutsche verfolgen das erste Spiel der deutschen Elf bei der Fußball-Weltmeisterschaft am Sonntag live. Was beim Public Viewing oder auf dem heimischen Sofa für viele auf keinen Fall fehlen darf: Bier. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...