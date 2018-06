Bei der Fußball-WM in Russland hat Brasilien erst in der Nachspielzeit die Partie gegen Costa Rica für sich entschieden - 2:0 war der Endstand. Philippe Coutinho brachte den Ball in der 92. Minute ins Tor, vier Minuten später setzte Neymar noch einen Treffer drauf.

Zuvor hatte Brasilien mit dem Videobeweis gehadert, weil ihnen ein Foulelfmeter kurz vor Spielende genommen worden war. Es ist der erste Turnier-Sieg der Selecao bei dieser WM.