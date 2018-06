Essen (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet hat die US-Notenbank den Leitzins am Mittwoch angehoben: Die FED Funds Rate wurde um 0,25 Prozentpunkte angehoben und liegt künftig in einer Spanne von 1,75 bis 2,00 Prozent, berichten die Analysten der National-Bank AG.Darüber hinaus sei deutlich geworden, dass die Mitglieder des Offenmarktausschusses (FOMC) für das laufende Jahr nun mehrheitlich eher von insgesamt vier als von drei Zinserhöhungen ausgehen würden: Die FED dürfte daher noch zwei weitere Male und nicht nur einmal an der Zinsschraube drehen. Schließlich habe die US-Notenbank die Forward Guidance, wonach die Zinsen noch für einige Zeit niedrig bleiben sollten, aus dem Statement gestrichen. Materiell folge die FED damit der Einschätzung, dass die Dynamik der US-Konjunktur eher weiter zunehme. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...