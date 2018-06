Bei der Fußball-WM in Russland fällt Mats Hummels im Spiel gegen Schweden aus. Das sagte Bundestrainer Jogi Löw am Freitag in Sotschi.

Hummels habe sich beim Training den Halswirbel verrenkt und könne vorerst nicht in Kopfballduelle gehen. Gegen Schweden brauche es jedoch Spieler, die "im Luftkampf" gut seien, so Löw. Ansonsten sei die Mannschaft in guter körperlicher Verfassung. Die Niederlage gegen Mexiko sei schmerzlich gewesen, aber mittlerweile mental verarbeitet worden.

Im Training seien "die richtigen Maßnahmen" ergriffen worden, um die Fehler aus dem Mexiko-Spiel aufzuarbeiten. Deutschland spielt am Samstag gehen Schweden und sollte gewinnen, um sich noch Chancen auf das Achtelfinale zu erhalten.