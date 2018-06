BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat eine "offene Debatte" bei den europäischen Finanzministern über die deutsch-französischen Reformvorschläge betont, die ein Budget für die Eurozone vorsehen. "Wenn wir zu einem guten Ergebnis kommen wollen, muss dies zu Beginn eine offene Debatte sein", sagte er nach einem Treffen der Finanzminister in Luxemburg.

Bei der Tagung seien die "verschiedenen Facetten" des Vorschlages diskutiert worden, auf den sich Deutschland und Frankreich am Dienstag bei einem Treffen in Meseberg verständigt hatten. "Es gibt Aspekte, die viel Zustimmung gefunden haben", sagte er. Dies gelte für die Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion, die Bankenunion und insbesondere die geplante Weiterentwicklung des Euro-Rettungsfonds ESM. "Ich glaube, dass ein neues Momentum in der europäischen Debatte entstanden ist, und das halt ich für einen großen Fortschritt", sagte Scholz dazu.

"Was natürlich unterschiedliche Reaktionen ausgelöst hat, ist die Frage, ob man ein Budget in der Eurozone braucht", betonte er aber auch. Scholz unterstrich, nach den deutsch-französischen Plänen solle das neue Budget im Rahmen der EU stattfinden - es sei wichtig, keine weitere Institution zu schaffen. "Aber das wird in der weiteren Debatte zu konkretisieren sein." Bereits vor dem Finanzministertreffen hatte der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra die Frage aufgeworfen, welchen Sinn ein solches Budget habe, und die Ablehnung der Niederlande betont.

Scholz selbst hatte bereits am Tag nach dem Meseberger Treffen die Bedeutung der von Deutschland und Frankreich vereinbarten Einrichtung eines Budgets für die Eurozone heruntergespielt, obwohl sie in den Medien großen Raum einnahm. "Das ist aber nur ein kleiner Teil der Beschlussfassung und Verständigung", hatte der Finanzminister bei der Bankwirtschaftlichen Tagung der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Berlin hervorgehoben.

