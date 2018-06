Mainz (ots) - Woche 26/18 Samstag, 23.06.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.35 Die sieben größten Tricks der Populisten Deutschland 2017



6.20 Goodbye Europe - Die Geschichte des Brexit



7.05 Mr. Brexit Wie Boris Johnson Großbritannien aus der EU führte



7.35 Die sieben größten Fehler der EU Deutschland 2017



8.20 Das Brexit-Dilemma Theresa May und der zähe Abschied von Europa



9.05 Ausgebeutet und misshandelt - Großbritanniens neue Sklaven



9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



9.50 Auf Verbrecherjagd - Ausnahmezustand im sozialen Brennpunkt Großbritannien 2015



10.35 Dem Verbrechen auf der Spur Das Profil des Täters Großbritannien 2011



11.20 Dem Verbrechen auf der Spur Der Faktor Blut Großbritannien 2011



12.05 Dem Verbrechen auf der Spur Die DNA-Revolution Großbritannien 2011



12.50 Dem Verbrechen auf der Spur Zähne sprechen Bände Großbritannien 2011



13.35 Dem Verbrechen auf der Spur Die Visitenkarte des Täters Großbritannien 2011



14.25 Dem Verbrechen auf der Spur Das Geheimnis der Asche Großbritannien 2011



15.10 Dem Verbrechen auf der Spur Eine Frage der Schrift Großbritannien 2011



15.55 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Die Whitechapel-Morde Großbritannien 2017



16.35 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Giftmörder von Camden Großbritannien 2017



17.20 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Die Lust am Töten: Jürgen Bartsch Deutschland 2016



18.05 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Wenn Frauen töten: Marianne Bachmeier Deutschland 2016



18.50 Geheimnisse der Geschichte Wer ermordete das Lindbergh-Baby?



( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 Dem Verbrechen auf der Spur Die DNA-Revolution Großbritannien 2011



23.55 Dem Verbrechen auf der Spur Zähne sprechen Bände Großbritannien 2011



0.40 Dem Verbrechen auf der Spur Die Visitenkarte des Täters Großbritannien 2011



1.25 Dem Verbrechen auf der Spur Das Geheimnis der Asche Großbritannien 2011



2.10 Dem Verbrechen auf der Spur Eine Frage der Schrift Großbritannien 2011



2.55 Mordfall Martin Luther King Die Jagd nach dem Täter Großbritannien/Deutschland 2017



4.20 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Die Whitechapel-Morde Großbritannien 2017







Woche 26/18 Sonntag, 24.06.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



0.10 Die schwersten Unglücke der DDR Schuld ist nie der Sozialismus Deutschland 2016



1.10 Die Macht der Stasi Jagd auf einen Staatsfeind Deutschland 2015



1.55 Goodbye DDR Kati und der schöne Schein



2.40 Goodbye DDR Erich und die Mauer



3.20 ZDF-History Die Honeckers - Die private Geschichte Deutschland 2017



4.05 ZDF-History Margot Honecker - Die Bilanz Deutschland 2018



4.35 ZDF-History Das Wunder von Berlin - Die Dokumentation Deutschland 2008







Woche 26/18 Montag, 25.06.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.20 Giftmördern auf der Spur - Siegeszug der Gerichtsmedizin



6.50 Mordfall Martin Luther King Die Jagd nach dem Täter Großbritannien/Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 8.13 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 17.55 Kampfbereit: Russlands Hooligans Fußball, Randale und Politik Deutschland 2017



18.35 Russlands Geheimnisse Überraschendes aus dem WM-Gastgeberland mit Matthias Fornoff Russland 2018



19.20 auslandsjournal - die doku Wolga, Wodka und WM Von Nischni Nowgorod bis Wolgograd Russland 2018



( weiterer Ablauf ab 19.50 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.50 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der Welt Deutschland 2017



22.35 Jagd auf Öltanker - Piraten am Horn von Afrika



23.20 Killing Gaddafi - Jagd auf den Diktator



0.05 Saddam Hussein - Die letzten Tage eines Diktators Frankreich 2017



0.50 Der Kalif des Terrors - Abu Bakr Al-Baghdadi



1.35 Die Vergessenen von Guantanamo Häftling im Terrorknast USA 2017



2.15 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Angst und Schrecken Großbritannien 2015



3.00 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Auf Leben und Tod Großbritannien 2015



3.45 Geistesblitze - Geniale Erfindungen Kleinigkeiten ganz groß Großbritannien 2015



( weiterer Ablauf ab 4.30 Uhr wie vorgesehen )



