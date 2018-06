Symbol: $BLFSWKN: A1XCF2ISIN: US09062W2044 Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate BioLife Solutions ist eine Aktie aus der Biotech-Branche und ist spezialisiert auf Konservierungslösungen. Die Aktie befindet sich in den letzten 6 Monaten in einem Aufwärtstrend mit steigendem Volumen. In den letzten zwei Tagen können wir einen Pullback beobachten, allerdings nicht weit genug um einen Einstieg tätigen zu können. Der Ausbruchsbereich in der 11 US-Dollar Marke dient als Support und ebenfalls in der Nähe befindet sich die EMA 20. Sollte sich die Korrektur bis zu dieser Marke fortsetzen wäre der Wert ein interessanter Long Kandidat. Chart vom 21.06.2018 Kurs: 11.83 USD Expertenmeinung Ein mögliches Setup könnte sich ergeben, wenn BioLife...

