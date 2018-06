Mainz (ots) - Montag, 25. Juni 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Türkei nach der Wahl - Bleibt Erdogan Staatspräsident? Ärger beim Ferienflug - Was tun bei Ausfall oder Verspätung? Hurricane Festival - Festivalspaß in der VIP-Lounge



Gäste im Studio: Oliver Korittke, Schauspieler Janina Fautz, Schauspielerin



Montag, 25. Juni 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Wenn die Zechen schließen - Letzte Schicht für Bergmann Expedition Deutschland: Bremen - Ägypten ist direkt vor der Haustür Der Traum vom Auswandern - Radfahren mit Steffen in Peru



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121