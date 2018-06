Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Europa Park: Julia Lauber und Oke gewinnen 11. ESC für Nachwuchsacts.(press1) - 22. Juni 2018 - Julia Lauber und Oke feat.Khepri gewinnen 11."Welcome To Europe"- SongcontestFünf Finalisten und Stargast Georgie Chapple sorgten für ein begeisterndesFinaleIm großen Finale des grenzüberschreitenden Musikwettbewerbs "Welcome toEurope", der bereits zum 11. Mal im Europapark Rust stattfand, brachtenfünf talentierte Nachwuchsacts auf beeindruckende Weise zum Ausdruck, wiesie Europa erleben. Da zwei Acts Zuschauern wie Jury es besonders angetanhatten, wurden in diesem Jahr erstmals zwei erste Plätze vergeben. Sostanden am Ende die 19-jährige Julia Lauber und der 20-jährige Khalid Okefeat. Khepri gemeinsam ganz oben auf dem Treppchen. Der Contest wirdalljährlich vom Verein "Artists For Europe", der 7us media group und demKultusministerium Baden Württemberg veranstaltet. Besonders begeistertzeigte sich Mauritia Mack, die es sich nicht nehmen liess, mit ihrem MannJürgen der Veranstaltung beizuwohnen.Insgesamt 146 Wettbewerbsbeiträge aus 14 Nationen waren bei dem WinnenderMusiklabel 7us eingegangen. Für die Endausscheidung in Deutschlandsgrößtem Freizeitpark konnten sich die Solistinnen Julia Lauber (DE) undJenny Schlamp (AT), das Duo Oke feat. Khepri (LU) sowie die Bands Dreamingof Horizon (DE) und Meilentaucher (DE) qualifizieren. Nach demspektakulären Auftritt der britischen Singer-Songwriterin Georgie Chapplemit "The One That Got Away" präsentierten die ausgewählten Finalisten vorden Augen eines riesigen Publikums ihre eigens komponierten Songs zumThema Europa im Eisstadion. Mit ihrem eindringlichen Song "Spreading thelove" begeisterte besonders die aus dem Schwarzwald stammenden JuliaLauber das Publikum.Doch auch der gebürtige Nigerianer Oke, der mit seinemPartner Khepri antrat, hatte es den jungen Zuschauern angetan:"Freedom",ein flammendes Playdoyer für die Freiheit, trug er mit viel Soulin der Stimme vor.Die zehnköpfige Jury, der unter anderem die Punk-Rock-Legende Lars Besa,Hans Derer (7us Media Group) sowie Michael Kreft von Byern (Beauftragterder Geschäftsführung des Europa-Park) angehörten, sah ebenso gleich großesPotenzial in den Künstlern. So durften sich am Ende beide über den erstenPlatz freuen und werden demnächst ihre Songs professionell im Tonstudio"Gracefully Records" produzieren. Ihre Siegertitel sind ab dem 20. Julidigital erhältlich.Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/entertainment/db/press1.derer_1529677016.htmlfolgende Zusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* Fröhliche Gesichter nach einem gelungenen Contest: u.a freuten sichKreft von Byern ( Beauftragter der Geschäftsleitung) , Sängerin GeorgieChapple, Contest-Chef Hans Derer (7us) und Jürgen Mack mit EhefrauMauritia (jpg, 1221 KByte)[Quelle/Bildnachweis: Europa Park Rust]* Gruppenbild mit Sieger: Fünf Acts und Stargast Georgie Chapple sorgtenbeim 11. "Welcome To Europe"-Songcontest im Europa Park für einbegeisterndes Finale (jpg, 1422 KByte)* Oke feat. Khepri freuen sich über ihren Erfolg mit "Freedom" (jpg,14206 KByte)[Quelle/Bildnachweis: Europa Park Rust]* "Gänsehautstimme": Julia Lauber siegte mit "Spreading The Love"(jpg, 90 KByte)[Quelle/Bildnachweis: Europa Park]Für Informationen: "Welcome To Europe" c/o Derer Consulting, Alfred-Kärcher-Str.10, 71364 Winnenden; Ansprechpartner: Hans Derer, Tel: 071959078080; Fax: 07195 9078079; e-mail: mailto:info@derer-consulting.de;http://www.derer-consulting.de;Der Europäische Songwettbewerb "Welcome To Europe" wurde 2007 von demDonaueschinger Musikproduzenten Rolf Wetzel und dem Verleger Hans Derergegründet, der seit 2008 auch den Musikwettbewerb "Welcome To Europe"veranstaltet.Derer Consulting selbst widmet sich der Konzeption und Durchführung vonMarketing - und Promotionkampagnen im Musik-und Medienbereich. InhaberHans Derer bündelt darin die Aktivitäten seines gewachsenen Presse-undPromotion-Networks sowie des Musikverlages "Garden of Music". Seit 1.1.ist Derer auch Geschäftsführer der Musikfirma 7us media GmbH, mit denLabels 7 hard, 7jazz und 7skillz.Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2018 11:00 ET (15:00 GMT)