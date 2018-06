Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Freitag, am späten Nachmittag etwas höher gegenüber dem Vormittagsgeschäft tendiert. Zum Vergleich: Der deutsche Euro-Bund-Future zeigte sich kurzzeitig sogar leicht im Plus und konnte seine Verlaufsgewinne überwiegend wettmachen.Von Konjunkturseite kamen am Nachmittag kaum Impulse - Beachtung fand ...

