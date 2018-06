ZÜRICH (Dow Jones)--Gute Daten aus der Eurozone und positive Schlagzeilen zum Bankensektor haben den schweizerischen Aktienmarkt am Freitag gestützt. Das Wachstum in der Eurozone hatte sich im Juni wider Erwarten beschleunigt, wie die Daten von IHS Markit zeigten. Der weiter schwelende Handelskonflikt trat ausnahmsweise mal in den Hintergrund, obwohl US-Präsident Donald Trump neue Drohungen ausstieß. Denn zum Wochenausklang traten die EU-Gegenzöllen auf US-Importe wie Jeans und Motorräder in Kraft. Als Reaktion drohte Trump mit Zöllen von 20 Prozent auf EU-Kraftfahrzeuge.

Der SMI gewann 1,9 Prozent auf 8.617 Punkte und schloss damit auf Tageshoch. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und eine unveränderte Aktie gegenüber. Umgesetzt wurden 39,69 (zuvor: 46,23) Millionen Aktien. Bankenwerte zeigten sich europaweit fest. Alle von der US-Notenbank in den USA überwachten Banken hatten die erste Runde des Stresstests gemeistert, auch die US-Töchter der eidgenössischen Banken Credit Suisse und UBS. Deren Titel zogen um 2,9 bzw. 2,7 Prozent an. Die Ratingagentur Fitch hatte zudem den Ausblick für die Credit Suisse auf "positiv" angehoben. Die Bonitätsbewertungen für beide Finanzkonzerne wurden bestätigt. Julius Bär zogen um 1,8 Prozent an.

Berenberg senkte Zurich Insurance zwar auf "Hold" von "Buy", erhöhte aber parallel das Kursziel auf 315 Franken und signalierte damit Kurspotenzial. Der Kurs legte um 1,6 Prozent auf 297,20 Franken zu.

