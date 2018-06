FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Ausverkauf am Vortag hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag etwas erholt. Im Fokus standen weiter die Autowerte, nachdem US-Präsident Donald Trump erneut mit der Einführung von Strafzöllen für Autoimporte aus der EU in Höhe von 20 Prozent gedroht hatte. Dies drückte die Autoaktien erneut ins Minus, was in der Folge auch den DAX belastete. Dieser konnte sich allerdings im Anschluss wieder erholen und schloss mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 12.580 Punkten und damit auf Tageshoch.

Wirklich überraschend wären diese Strafzölle nicht, gleichwohl wären sie aber dennoch eine schlechte Nachricht, so ein Marktbeobachter. Am Freitag waren EU-Zölle auf US-Importe wie Jeans und Harley-Davidson-Motorräder in Kraft getreten. "Steigende Kurse sind eine Gelegenheit zum Ausstieg", sagte ein Aktien-Händler. Die Unsicherheit bleibe weiter hoch.

Mit der Gewinnwarnung von Daimler war der Handelsstreit bei den Unternehmen angekommen. Und mit der wiederholten Androhung von Strafzöllen gerieten Autowerte erneut unter Druck. Die Aktien von Daimler verloren 0,3 Prozent, BMW fielen um 1,1 Prozent und VW gaben um 0,2 Prozent nach. Auch die Aktien der Zulieferer verzeichneten Abgaben. So fielen Continental um 0,6 Prozent und Leoni um 3,0 Prozent.

Positiv wurde an der Börse gewertet, dass der US-Tochter der Deutschen Bank von der US-Notenbank eine überdurchschnittliche Eigenkapitalausstattung bescheinigt wurde. "Da sieht es besser aus als bei einigen US-Wettbewerbern", so ein Teilnehmer. Allerdings stehe bereits die nächste Hürde mit der sogenannten umfassenden Kapitalanalyse an, die sich in der Vergangenheit für die Deutsche Bank als die höhere Hürde erwiesen hatte. Die Aktie gewann 1,2 Prozent.

Mit Ahlers senkt der nächste Modekonzern die Prognose

Allianz stiegen nach einer Kaufempfehlung von Berenberg um 1,3 Prozent, während es für Bayer nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank 2,5 Prozent nach oben ging. In einer Erholungsbewegung legten Covestro um 1,7 Prozent zu.

Nach Gerry Weber hat nun auch der Modekonzern Ahlers die Prognose für das laufende Geschäftsjahr gekappt. "Hier befindet sich eine ganze Branche in der Krise", so ein Marktteilnehmer. In Frankfurt ging es für die Ahlers-Stämme um 2,0 Prozent nach unten.

"Die Zeitplanung des Unternehmens war wohl etwas ambitioniert", so ein Teilnehmer zur Gewinnwarnung von Sporttotal. Aufgrund von Verzögerungen im Geschäftsbereich Venues (Rennstrecken-Projekte) hat das Unternehmen die erwartete Umsatz- und Ergebnisbandbreite für 2018 nach unten genommen. Die Aktie brach um 18,1 Prozent ein.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 81,8 (Vortag: 113,6) Millionen Aktien im Wert von rund 3,33 (Vortag: 4,53) Milliarden Euro. Es gab 16 Kursgewinner und 14 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.579,72 +0,54% -2,62% DAX-Future 12.559,50 +0,54% -3,53% XDAX 12.577,37 +0,82% -2,21% MDAX 26.401,33 +0,55% +0,77% TecDAX 2.799,05 +0,01% +10,68% SDAX 12.308,34 +0,63% +3,55% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,11% -11 ===

June 22, 2018

