Der Pharmakonzern aus der Schweiz bietet weitere 2,4 Milliarden Dollar für den vollständigen Erwerb der kalifornischen Diagnostikfirma Foundation Medicine (FMI). Ungeachtet des hohen Kaufpreises applaudieren die Anleger. Der Baseler Pharmakonzern will für den noch nicht in ihrem Besitz befindlichen 43,5 prozentigen Anteil an FMI Milliarden auf den Tisch legen und erneut ins Krebsgeschäft investieren. FMI ist zuständig für die Entwicklung von Tests, mit denen Ärzte das genetische Profil von Tumoren analysieren und somit die bestmögliche Behandlungsform bestimmen können. Bereits 2015 war Roche bei FMI eingestiegen. Damals hatte der Konzern 50 Dollar je Aktie bezahlt. Nun werden für die verbleibenden Anteile beinahe das Dreifache - 137...

