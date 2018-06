Für den Erfolg eines Börsengangs ist besonders der Einstiegspreis maßgeblich. Ein Fondsmanager rät Anlegern auf teure Neuemissionen zu setzen.

Je teurer ein Börsengang ist, desto höher ist die Rendite am ersten Handelstag. Das fand Fondsmanager Robert Naess von der Nordea Bank AB heraus, als er 950 IPOs weltweit im vergangenen Jahr analysierte.

"Wenn man sich nur die Performance am ersten Tag anschaut, ist es klug, jene ohne Gewinnschätzungen oder die teureren zu kaufen", sagte Naess in dieser Woche in einem Interview ...

