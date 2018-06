Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag deutlich im Plus geschlossen. Gute Konjunkturdaten verhalfen dem Leitindex SMI zum Wochenschluss zu einer klaren Gegenbewegung. Der Handelsstreit, der den Markt diese Woche stark belastet hatte, geriet neben einigen positiven Neuigkeiten etwas in den Hintergrund - auch wenn die Angst vor einer weiteren Eskalation bestehen blieb.

Am Morgen sorgte die in der Nacht erzielte Einigung auf ein letztes Kreditpaket für Griechenland für einen freundlichen Handelsstart. Später brachte dann der Einkaufsmanagerindex für den Euroraum zusätzlichen Schwung: Die Stimmung der Unternehmen hat sich im Juni nach einer Flaute wieder deutlich aufgehellt. und auch dass der Einkaufsmanagerindex aus den USA weiterhin deutlich über Wachstumsschwelle liegt, wurde gut aufgenommen.

Der Swiss Market Index (SMI) ging am Freitag bei einem Plus von 1,85 Prozent auf dem Tageshoch von 8'616,56 Punkten aus dem Handel. Damit hat er die 8'600-Punkte-Marke zurückerobert. Auf Wochensicht ergab sich noch ein knappes Minus von 0,3 Prozent. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann 1,78 Prozent auf 1'432,35 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 1,69 Prozent auf 10'335,43 Stellen. Alle 30 Bluechips schlossen im Plus.

Die wieder etwas beruhigtere Stimmung zeigt sich auch beim Volatilitätsindex VSMI: Dieser zeigte mit ...

