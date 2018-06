Der Chefkryptograph von Ripple über seine Faszination für Digitalwährungen und die Pläne der Firma - und wie Europas Banken davon profitieren können.

Herr Schwartz, wissen Sie noch, wann Sie das erste Mal von Bitcoin gehört haben?

Herr Schwartz, wissen Sie noch, wann Sie das erste Mal von Bitcoin gehört haben? Das war 2011. Ich arbeitete damals bei einer Softwarefirma in San José und beschäftigte mich mit sicherer Datenspeicherung in der Cloud und sicherem Messaging für Unternehmen und Regierungsstellen. Mich hat schon immer fasziniert, welche Anwendungen mit Kryptographie möglich werden. Als ich dann auf den Bitcoin stieß - das war ein faszinierender Moment. Ich habe mich drei Tage lang in der Thematik vergraben und alles gelesen, was ich finden konnte. Am Ende war ich überzeugt, dass hier etwas Revolutionäres entstanden war.

Was faszinierte Sie so an der Idee einer alternativen Internetwährung? Ich würde den Bitcoin im Jahr 2011 mit dem Ford Model T im Jahr 1908 vergleichen. Plötzlich hatte jemand etwas gebaut, das alle nötigen Teile enthielt, um die Welt zu verändern. Beim Model T war es ja nicht anders: Alle wichtigen Erfindungen, auf denen das erste Auto mit massenhafter Verbreitung basierte, waren bereits vorhanden. Es gab bereits luftgefederte Reifen, die Kutschen komfortabler machten. Benzinmotoren waren schon in der Industrie im Einsatz. Die Einzelteile an sich waren nicht revolutionär. Aber die Idee, all das zusammenzubringen, die war genial. Mit Henry Fords Erfindung konnte man plötzlich Lastwagen bauen, und Traktoren und Sportwagen und vieles mehr. Es gab eine Lösung für viele Menschheitsprobleme. Und genauso war es mit Satoshi Nakamotos Bitcoin.

Wenn der Bitcoin die Probleme unseres Geld- und Finanzsystems lösen kann, warum zahlen wir dann immer noch mit Euro und Dollar?Weil der Bitcoin eine Reihe von Problemen hat. Schon 2011 wurden die ersten Defizite offenkundig. Es war klar, dass nicht jeder Bitcoin nutzen wird. Ein Grund ist, dass das Proof-of-work-Prinzip...

… die Art und Weise, wie das Bitcoin-Netzwerk entscheidet, wer die Datenbank mit neuen Informationen befüllen kann … … nicht so viel Dezentralisierung erlaubt wie wir gedacht hatten. Am Anfang hatten wir Enthusiasten die Vision, dass jeder auf seinem heimischen Rechner Bitcoin produzieren und sich etwas dazuverdienen könnte. Tatsächlich ist es aber so, dass der Produzent mit der billigsten Energie einen wachsenden Vorteil hat, weshalb die anderen, kleineren Produzenten nach und nach ausscheiden. Hinzu kamen Probleme wie die begrenzte Transaktionsrate und die daraus resultierende mangelnde Geschwindigkeit des Netzwerks. Es war an der Zeit, sich auf die positiven Eigenschaften des Bitcoins zu konzentrieren.

Die da wären? Die wichtigste Eigenschaft ist, dass das Netzwerk niemandem gehört. Niemand hat die alleinige Autorität über den Bitcoin und seine Zukunft, niemandem gehört der Sourcecode. Jeder Teilnehmer kann mitmachen und Transaktionen verifizieren. Will man das Netzwerk weiterentwickeln, muss man darüber debattieren, was der beste Weg für die Zukunft ist - kein Akteur gibt alleine die Richtung vor. Genau das ist die Eigenschaft, die den Bitcoin großgemacht hat. Sie haben wir bei Ripple beibehalten und lediglich das Proof-of-work-Prinzip abgeändert.

Ripple hat sich vom Proof-of-work-Prinzip des Bitcoins verabschiedet. Wir haben bereits Ende 2011 erkannt, dass Proof-of-work zu den genannten Problemen führt. Anfang 2012 haben wir daher das Ripple Transaction Protocol geschaffen. Bei ihm entscheidet nicht eine Partei, der Miner mit der größten Rechenleistung, was in die Blockchain kommt, sondern das System als Ganzes. Damit wollten wir ...

