Facebook hat am Donnerstag bestätigt, in welch glänzender Verfassung die Aktie ist. In der charttechnischen Analyse bleibt unter dem Strich, dass der Wert den Aufwärtstrend nun durch einen ruckartigen Anstieg extrem ausgebaut hat. Seit Ende März und Notierungen in Höhe von 124,25 Euro ist es in einem wahrhaften Marsch nach oben gegangen. 50 Euro Kursgewinn bedeuten einen Aufschlag von mehr als 30 %. Das sieht gut aus, heißt es. Kursziele von 200 Euro werden jetzt fast schon als Selbstverständlichkeit ... (Moritz von Betzenstein)

