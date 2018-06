London (ots/PRNewswire) - Uniview investiert fortlaufend in Produktentwicklung und Innovationen und freut sich über die Markteinführung seiner neusten intelligenten Produkte und Technologien auf der IFSEC International in London, darunter Serien mit Ultra 265, 4 K, 5 MP, NVR sowie Komplettlösungen. Die Veröffentlichung des neuen Produktslogans "More Reliable, More Efficient" (Zuverlässiger, Effizienter) und der neuen Produktlinien - die Serien EASY, PRIME und PRO - sind dabei für Uniview besonders wichtig.



More Reliable, More Efficient



Uniview ist davon überzeugt, dass die Verbesserung seiner Qualitätsprodukte für Kunden Zuverlässigkeit und Sicherheit bedeuten. Auf der IFSEC zeigt sich Uniview stolz über seine hochwertigen Qualitätsprodukte mit langer Lebenszeit unter extremen äußeren Bedingungen. Neben Merkmalen wie vandalensicher gemäß IK10 und wasserdicht gemäß IP67 waren Nutzer von den umfassenden Funktionen, der vielseitigen Software und einer herausragenden Videoleistung selbst bei schlechten Lichtbedingungen der UNV-Kameras beeindruckt. NVR-Gehäuse sind flammbeständig und somit ideal zum Schutz vor weiteren Beschädigungen.



Uniview bietet dank verschiedener Smart-Funktionen erweiterte Business Intelligence und höhere Effizienz. Mit der Heatmap-Funktion der UNV-Retail-Lösung sind Analysen von Zonen mit hoher Frequentierung und langer Verweildauer möglich. Nutzer können operative Entscheidungen anhand des Verhaltens von Kunden treffen. Durch die Zählung von Personen sind Datenanalysen für Einblicke in die Anzahl von Besuchern möglich. Darüber hinaus bietet Uniview smarte Funktionen wie Gesichtserkennung, Einbruchmeldung, Szenenwechselerkennung usw. Mittlerweile kann die hochkomprimierende Technologie UNV Ultra 265 in beträchtlichem Maß Bandbreite und Speicherkosten einsparen.



Die Serien EASY/ PRIME/ PRO



Uniview gab auf der IFSEC die Markteinführung der neuen Produktlinien EASY, PRIME und PRO bekannt, die für Kunden unterschiedlichster Branchen geeignet sind. Produkte der EASY-Serie sind eine beliebte Wahl für Retail-Anwendungen. Die EASY-Serie wartet mit erstaunlichen Eigenschaften auf. Es gibt verschiedene Kameramodelle mit bester Leistung für unterschiedliche Szenarien. Sie sind darüber hinaus kostengünstig, portabel und für private wie auch geschäftliche Anwendungen geeignet.



Die PRIME-Serie umfasst standardmäßige und erweiterte Produkte mit Smart-Funktionen. Die exklusive Ultra 265-Technologie sorgt für eine hohe Leistung. Verschiedene etablierte Auflösungen wie 2/4/5/8 MP bieten eine große Auswahl. Sie werden häufig in Gewerbegebäuden, Hochschulgeländen und kleinen Projekten zur Gewährleistung effektiver Sicherheit eingesetzt.



Lösungen der PRO-Serie sind mit neusten Technologien ausgestattet und zeichnen sich durch herausragende Leistungsmerkmale aus. Zusammen mit der Ultrasmart-Technologie kann die PRO-Serie umfassende Lösungen bieten. Diese Produkte besitzen herausragende Funktionen für Unternehmens- und Projektanwendungen.



Seit seiner Gründung hat Uniview stets an der Entwicklung zuverlässiger Produkte und innovativer Technologien festgehalten. Uniview möchte mit professionellen, zuverlässigen und hochmodernen Produkten und Services zu einer sichereren Welt beitragen.



