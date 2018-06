Amazon konnte am Donnerstag erneut überzeugen. Die Aktie legte etwas zu und überwand dabei sogar die 1.500-Euro-Grenze. Nachbörslich ging es wieder etwas zurück, gleiches gilt für den Freitagshandel. Dennoch: Die Aktie befindet sich in einer ausgezeichneten Situation und hat einen fantastischen charttechnischen Aufwärtstrend realisiert. Dabei sind die Kurse auf dem besten Weg in Richtung weiterer Kursgewinne von mehr als 25 %. Kursziel soll den charttechnischen Analysten zufolge nun die 2.000-Euro-Marke ... (Moritz von Betzenstein)

