Die Aktienmärkte beenden eine verlustreiche Woche. Schwache Konjunkturdaten könnten in der neuen Börsenwoche gleich den nächsten Dämpfer liefern.

Diese Wochenbilanz an der Börse möchten Aktien-Anleger gleich wieder vergessen: Der Dax verlor deutliche mehr als drei Prozent. Die Tatsache, dass das wichtigste deutsche Stimmungsbarometer in diesem Jahr bereits viermal stärkere Wochenverluste verbuchte, kann kaum zur Schmerzlinderung beitragen. Immerhin gelang am Freitag eine kleine Erholung: Mit 12.579 Punkten schloss der Dax ein halbes Prozent fester als am Vortag.

Aus der globalen Brille zählt der vom US-Präsidenten angezettelte Handelsstreit zu den großen Belastungen. "Trumps mit Blick auf die Kongresswahl im November betriebener Handelskonflikt hat die weltweite Konjunkturstimmung eingetrübt", urteilt beispielsweise Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse der Baader Bank.

Die Akteure an den Märkten sind stark verunsichert. Laut einer groben Schätzung der Analysefirma EPFR zogen internationale Anleger in der vergangenen Woche rund acht Milliarden Dollar aus globalen Aktienfonds ab - das ist ein vergleichsweise hoher Wert.

Die gegenseitige Auferlegung von Zöllen betrifft in erster Linie die USA, China und Europa als Konstrukt. Auf europäischer Seite jedoch ist Deutschland besonders anfällig. "Tatsächlich sind erste Reibungsverluste in der exportsensitiven deutschen Wirtschaft zu erkennen", meint Halver. Das Ifo-Institut etwa hat seine Wachstumsprognosen ...

