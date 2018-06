Verkauf des französischen Herstellers von Recyclingpapierprodukten schließt den Lebenszyklus einer Buy-and-Build-Investitionsstrategie ab

OpenGate Capital, ein weltweit tätiges Investmentunternehmen, gab heute bekannt, dass es den Verkauf einer seiner Altanlagen, der NorPaper Group ("NorPaper"), an die Gemayel Freres Chaoui Industriel Group, ein auf recycelten Karton und Verpackungsprodukte spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Libanon, abgeschlossen hat. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben.

OpenGate Capital übernahm NorPaper im Jahr 2011 von dem kanadischen Papierkonglomerat Cascades. NorPaper ist ein führender Hersteller von White-Top-Testliner-Papier, das an europäische Verpackungshersteller verkauft wird. Um die Kapazität innerhalb von NorPaper zu erhöhen, schloss OpenGate im Februar 2015 die ergänzende Akquisition von DS Smith Packaging Papeterie de Nantes SAS ("Nantes"), einem Geschäftsbereich von DS Smith, Plc (LON: SMDS), ab. Integriert in NorPaper, erweiterte Nantes das Produktportfolio und erhöhte die Produktionskapazität um 50 kT pro Jahr durch sein White-Top-Testliner-Papier aus 100 recycelten Fasern mit bester Qualität und Bedruckbarkeit. Das Werk in Nantes erfüllt auch die wachsende Marktnachfrage nach Papierprodukten in einem breiteren Grammatur- und Beschnittbereich. Zusammen haben NorPaper und Nantes eine Jahreskapazität von 200 kT und sind damit der führende Hersteller von Testliner-Papier in Frankreich und unter den ersten fünf in Europa.

Andrew Nikou, Gründer und CEO von OpenGate, sagte: "Wir sind unglaublich stolz auf die Investition von OpenGate in NorPaper, von der Beschaffung der Akquisition über unsere Beziehung zu Cascades bis hin zur ergänzenden Akquisition von DS Smith. Wir übertragen das Geschäft auf die Gemayel Chaoui Industriel Group und glauben, dass NorPaper unter der neuen Führung viele neue spannende Jahre vor sich hat. Ich möchte dem gesamten Team von NorPaper unter der Leitung von CEO Laurent Glachant für ihren Einsatz und ihre harte Arbeit bei der Weiterentwicklung dieses Unternehmens danken."

Julien Lagrèze, Partner im Pariser Büro von OpenGate, betreute den gesamten Lebenszyklus der Investition in NorPaper von der Akquisition über die ergänzende Akquisition bis hin zur Umsetzung. Lagrèze kommentierte: "NorPaper ist ein Spiegelbild der Investitionsstrategie von OpenGate im unteren bis mittleren Marktsegment und wir sind stolz auf alles, was erreicht wurde. Von der Durchführung einer kompletten Ausgliederung bis zur Umsetzung eines vielschichtigen operativen Verbesserungsplans, der die Entwicklung eines kooperativen Papiertauschvertrags mit mehreren europäischen Kartonherstellern beinhaltete, konnte NorPaper den Umsatz und die Margen seit der Übernahme durch OpenGate im Jahr 2011 deutlich verbessern. Während des gesamten Investitionszeitraums hat NorPaper sein Angebot an Papierprodukten erweitert, was zu gesteigerten Umsätzen und Endanwendungen führte. Nach allem, was erreicht wurde, ist NorPaper am richtigen Punkt in seiner Entwicklung, um von der Gemayel Chaoui Industriel Group übernommen zu werden, so dass sie unter neuer Führung weiter vorankommen kann."

Laurent Glachant, CEO von NorPaper, sagte: "Die Zusammenarbeit mit dem Team von OpenGate Capital war in den letzten Jahren ein lohnenswerter Prozess. NorPaper hat sich zu einem hoch angesehenen Unternehmen entwickelt, das für die Herstellung einer Vielzahl von White Top Testliner- und Recyclingpapiermaterialien für unsere Kunden bekannt ist. Ich möchte Julien Lagrèze und seinem Team bei OpenGate für die Unterstützung danken, die wir erhalten haben, um das Wachstum und die Verbesserungen bei NorPaper zu erreichen. Mit Blick in die Zukunft freuen wir uns, mit Herrn Gemayel und seinen Partnern in die nächste Phase unserer Entwicklung einzutreten."

Nach dem Verkauf von Benvic, einem europäischen PVC-Compounding-Unternehmen, das im Dezember 2017 an Investindustrial verkauft wurde, ist dies der zweite Verkauft einer Altanlage für OpenGate in den vergangenen sechs Monaten.

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Übernahme und Betriebsführung von Firmen spezialisiert hat, um deren Wert durch betriebliche Verbesserungen, Innovationen und Wachstum zu steigern. Die im Jahr 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in der kalifornischen Metropole Los Angeles mit einer Niederlassung in der französischen Hauptstadt Paris. Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital mit seinen Vorfinanzierungen und Fondsinvestitionen mehr als 30 Akquisitionen für Unternehmensausgliederungen, interne Übernahmen, Sondersituationen und Transaktionen mit Privatverkäufern in Nordamerika und Europa durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

Über NorPaper

NorPaper ist einer der wichtigsten europäischen Hersteller, die sich auf die Herstellung von White Top Testliner (ein Bestandteil von Kartonverpackungen) spezialisiert haben. In zwei Produktionsanlagen stellt NorPaper Produkte aus 100 recycelten Zellulosefasern her. Das Unternehmen wurde 1865 inmitten einer Region im Norden Frankreichs gegründet, die historisch von der Papierindustrie geprägt ist. NorPaper befindet sich im Zentrum Europas und ist strategisch günstig in der Nähe von Straßennetzen und Häfen gelegen. Mit seiner günstigen geographischen Lage bietet NorPaper Produkte und Dienstleistungen für den französischen, europäischen und überseeischen Markt an. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.norpaper.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

