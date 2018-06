Düsseldorf (ots) - Im Fall eines Bruchs der CDU/CSU-Fraktionsgemeinschaft im Bundestag könnte die CDU noch zur bayerischen Landtagswahl am 14. Oktober antreten. "Wie jede andere Partei in Bayern hätte die CDU Zeit bis zum 2. August, 18 Uhr, Wahlvorschläge einzureichen", sagte Werner Kreuzholz, stellvertretender Landeswahlleiter in Bayern, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Kreuzholz verwies darauf, dass die CDU zuvor einen eigenen Landesverband gründen müsste. Voraussetzung für eine Teilnahme der CDU in Bayern wäre zudem, dass sie vorher Wahlversammlungen auf Gemeinde- und Bezirksebene zur Kandidatenaufstellung einberuft, in jedem Regierungsbezirk außer der Liste auch mindestens einen Direktwahlkreis ansteuert und für diese Vorschläge bis zu 2000 Unterschriften sammelt. Jede dieser Unterschriften müsste zudem in den Wohngemeinden der Unterstützer von der Verwaltung bescheinigt werden.



