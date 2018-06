Die Kalenderwoche 25 ist eine ereignisreiche Woche am KMU-Anleihen-Markt, so äußert sich etwa der Gläubigervertreter Gustav Meyer zu Schwabedissen (mzs Rechtsänwälte) im exklusiven Anleihen Finder-Interview über die gegenwärtige Situation des GEWA-Towers und den aktuellen Stand der Dinge bei dem Fellbacher Immobilien-Projekt. Seines Erachtens sei das Projekt einfach zu knapp kalkuliert gewesen, dennoch zeigt er sich für einen erfolgreichen Verkauf des Towers auch aufgrund des konstruktiv mitwirkenden Anlegerkreises optimistisch. "Eine Ruine werde der Tower nicht bleiben", so Meyer zu Schwabedissen.

Stühlerücken bei Senivita - der Aufsichtsrat der SeniVita Social Estate AG hat die beiden Vorstände der Gesellschaft, Uwe Seifen und Roland Zeides, in dieser Woche mit sofortiger Wirkung abberufen. Über die Gründe für diese Entscheidung machte das Unternehmen bislang keine Angaben. Die Vorstands-Aufgaben übernehmen nun mit sofortiger Wirkung Diplom-Betriebswirt Peter Dressendörfer, bis März 2018 Alleingeschäftsführer der GEROH GmbH & Co. KG, und Rechtsanwalt Manfred Vetterl, einer der Mitbegründer der SeniVita-Gruppe.

Die SUNfarming GmbH teilte diese Woche mit, in Abhängigkeit vom Kapitalmarktumfeld eine Unternehmensanleihe im Jahr 2018 begeben zu wollen. Das auf Photovoltaik-Projekten spezialisierte Unternehmen hat die BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG mit der Durchführung einer Management-Roadshow für eine Transkation beauftragt. Details zum geplanten Bond und zum möglichen Ausgabetermin wurden bislang allerdings noch nicht bekannt.

