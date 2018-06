Kanzlerin und Bundestrainer erleben gerade, wie schnell es einen trotz aller Erfolge aus der Bahn werfen kann. Es sind wahre Schicksalstage für beide.

Es sind besonders schöne Stunden im Leben einer Kanzlerin. Sie sitzt am 13. Juli 2014 auf der Terrasse des deutschen Generalkonsuls in Rio de Janeiro, der Blick schweift über den großen Pool auf den Zuckerhut. Angela Merkel gilt als mächtigste Frau der Welt. Wenig später geht es per Konvoi ins Maracanã. Durch Mario Götzes 1:0 wird Deutschland gegen Argentinien Weltmeister.

Merkel jubelt frenetisch, dann schaut sie mit Bundespräsident Joachim Gauck in der Kabine vorbei. Es entsteht ein fast ikonisches Bild mit der Mannschaft und dem Weltpokal sowie ein Selfie mit Lukas Podolski.

Merkel ist da auf dem Zenit, 2013 hatte die Union dank der Kanzlerin nur knapp die absolute Mehrheit verpasst. Ganz oben ist auch Joachim Löw. Er wird später zum Welttrainer des Jahres gekürt. Die Kanzlerin regiert seit 2005, Löw ist seit 2006 Nationaltrainer. Ihre ruhige, nüchterne Art prägt ihr Bild nach außen.

Es birgt eine gewisse Ironie, dass beide nun gleichzeitig in die vielleicht schwersten Krisen ihrer Amtszeit schlittern. Aber bei beiden gab es zuvor auch durchaus Signale.

Irgendwie wird ja der Fußball gerne als Spiegelbild für den Zustand eines Landes herangezogen, 2006 war es das Sommermärchen, das für ein neues fröhliches, weltoffenes Deutschlandgefühl stand. Jetzt passt die Vorrundenniederlage gegen Mexiko zur latent schlechten Stimmung. Die in rassistischen Attacken gegen Mesut Özil und Ilkay Gündogan gipfelt, deren Verdienste um den deutschen Fußball nicht mehr zählen, seit dem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Das letzte WM-Gastgeberland Brasilien hadert bis heute mit dem 1:7 im Halbfinale gegen Deutschland, danach ging es steil bergab. 2015 kommt Merkel schon wieder nach Brasilien, Mitte August, finden dort die ersten deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen statt.

Die Stimmung ist gut, in den abendlichen Gesprächen an der Hotelbar spielt ein Thema da kaum eine Rolle, das zwei Wochen später alles verändern wird: Merkel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...