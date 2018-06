Vielen Städten droht der Verkehrskollaps. E-Roller bieten sich als Alternative an - und der Markt wächst, nicht nur für Sharing-Anbieter.

Keine Parkplatzsuche mehr, keine Stinkwolke im Rücken - Elektroroller etablieren sich mit leisem Surren in großen Metropolen zunehmend als umweltverträgliche Alternative im Straßenverkehr. Vor allem Sharing-Angebote, die per Smartphone-App ihre Flotte zum Ausleihen offerieren, tragen zur Verbreitung bei.

Längst stehen auch Anbieter aus China hierzulande in den Startlöchern. 26 Millionen E-Scooter würden in China jährlich verkauft, das sei ein Vielfaches im Vergleich zu Europa, sagte Joseph Constanty, der bei dem chinesischen Hersteller Niu für das internationale Geschäft verantwortlich ist. Seit rund 15 Monaten nimmt das Unternehmen nun auch Europa - und Deutschland - als nächste Wachstumsmärkte ins Visier.

Auf der Netz-Konferenz TOA in Berlin stellte Niu in dieser Woche zwei seiner neuen Modelle vor. Die Roller vertreibt das Unternehmen über stationäre Händler. Neben dem reinen Verkauf an private Kunden will Niu nun jedoch auch ein zweites Standbein deutlich ausbauen: Noch in diesem Jahr wolle das Unternehmen mehr als acht Sharing-Anbieter in Europa beliefern, sagte Constanty der dpa. Konkrete Namen nannte Constanty nicht. Innerhalb von 24 Monaten dürfte der Umsatz in diesem Bereich für Niu rund 40 Prozent ausmachen, schätzt er.

Als nächste Etappe in der Entwicklung visiert das Berliner Start-up Unu die Vernetzung seiner Fahrzeuge an. Statt mit dem Schlüssel sollen sich die E-Roller künftig über eine App öffnen lassen, sagte Mitgründer Pascal Blum der dpa. Damit solle auch die Möglichkeit des Teilens mit Freunden vereinfacht werden. Die Vernetzung könne Potenziale eröffnen, die mit Benzinern nicht ...

