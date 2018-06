Die zu dem Großkonzern VW (WKN:766400) gehörende Porsche AG übernimmt einen signifikanten Anteil an einem Elektroauto-Spezialisten. Das erhöht die Chancen auf Erfolg im elektrifizierten Sportwagensegment, könnte aber bei näherem Hinsehen auch ein Zeichen von Schwäche sein. Anleger sollten sich fragen, wie innovativ das Unternehmen im Kern ist. Porsche kauft ein Zehntel von Rimac Automobili Es ist weit von einer kompletten Übernahme entfernt, aber immerhin hat Porsche 10 % der Anteile an dem kroatischen Elektrosportwagen-Spezialisten Rimac Automobili erworben. Das sieht nach dem ersten Schritt hin zu einer engen Partnerschaft aus. Bei Porsche hieß es zu dem Them...

"Mit der Entwicklung der rein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...