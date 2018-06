Seit einer Woche wird beim Zulieferer Neue Halberg Guss gestreikt. Nun macht sich der Arbeitskampf aber langsam in der ganzen Autoindustrie bemerkbar. Und gerade Opel verfolgt die Situation bei Neue Halberg Guss genau.

Der seit gut einer Woche andauernde, unbefristete Streik beim Zulieferer Neue Halberg Guss wirkt sich allmählich auf die Produktion wichtiger Autobauer aus: "Bei den ersten Kunden der Neue Halberg Guss hat der Streik bereits Auswirkungen auf die Produktion, die letzten Kunden wird es dann vermutlich Anfang kommender Woche treffen", sagte Patrick Selzer, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Saarbrücken, der WirtschaftsWoche. In Saarbrücken und Leipzig betreibt der Zulieferer jeweils ein Werk. Auch ein Sprecher des Unternehmenseigentümers Prevent bestätigte angehende Produktionsprobleme bei Abnehmern des Zulieferers: "Der Streik führt bei den Kunden der Neue Halberg Guss schon jetzt zu Ausfällen in der Produktion", sagte er.

In der letzten Verhandlungsrunde mit der Gewerkschaft habe zudem "ein wichtiger Kunde der Neue Halberg Guss an die IG Metall appelliert, schnell zu einer Lösung zu kommen. Der Kunde trug am Mittwoch vor, dass seine Produktion ansonsten unmittelbar beeinträchtigt werde", sagte der Sprecher. Nach Informationen der ...

