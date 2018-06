von Jörg Billina, Euro am Sonntag In den vergangenen 15 Jahren haben Recep Tayyip Erdogan und seine AKP-Partei jede Wahl gewonnen. Die erstmals in der Geschichte der Türkei zusammengelegten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 24. Juni wollen der türkische Staatspräsident und die von ihm geführte Partei der Gerechtigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...