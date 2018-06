Bereits zum zweiten Mal jährt sich das EU-Referendum. Nun findet eine große Pro-EU-Demo in den Straßen Londons statt - mit dem Wunsch nach einem Referendum.

Tausende Befürworter der britischen EU-Mitgliedschaft sind am Jahrestag des Brexit-Referendums in London auf die Straße gegangen, um für eine Volksabstimmung über das Austrittsabkommen zu demonstrieren. Sie fordern ein Referendum, "damit wir entscheiden können, ob nach einer Entscheidung, die unser Leben für Generationen prägen wird, das Land am Ende besser oder schlechter dastehen wird".

Außenminister Boris Johnson, eine der Galionsfiguren des Austrittslagers, verteidigte am Samstag in einem Gastbeitrag des Massenblatts "Sun" die Entscheidung als Befreiung aus dem Korsett der EU-Bestimmungen und mahnte eine harte ...

